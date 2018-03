Hoogeveen wint en doet goede zaken

VOETBAL - Dankzij en goede eerste helft heeft Hoogeveen een eenvoudige zege behaald op FDS. In Havelterberg werd het 4-1 voor de ploeg van trainer Edward Sabandar, die daarmee uitzicht blijven houden op de titel in de zaterdag 3e klasse D.

Hoogeveen speelde ruim een uur lang met een man meer. FDS-aanvoerder Ken van der Aa werd na een half uur met rood weggestuurd door scheidsrechter van der Wal uit Lemmer.Al na 25 seconden was het raak. Een afstandschot van Marcel Linthorst belande achter de kansloze keeper Ian Nelemans (0-1). Het antwoord van FDS kwam snel. Een voorzet van Ruweal Heijmans bereikte Tim Lukas, maar de aanvaller kreeg de bal niet goed onder controle en de inzet kon gemakkelijk worden verwerkt door Hoogeveen-keeper Raymond Slot. Toch kwam de thuisclub even later langszij. Nick Jansen rondde een dieptepass fraai af (1-1).Een rode kaart voor Ken van der Aa betekende de ommekeer. De verdediger van FDS ging verhaal halen na een gele kaart en gaf een "knietje" aan zijn tegenstander. Het maakte de thuisclub kansloos, want Hoogeveen was vanaf dat moment de bovenliggende partij. Een kopbal van Jan Benjamins en een vrije trap van Marcel Linthorst resulteerden halverwege in een 3-1 voorsprong voor de Hoogeveners.Na de rust viel er weinig meer te genieten. FDS probeerde het nog wel maar alle aanvallen stranden rond de zestien meter van de gasten. Hoogeveen speelde veel te slordig en kreeg nauwelijks nog kansen. Pas in de slotfase wist Jan Benjamins het net te vinden (1-4).Door de overwinning op FDS en het gelijke spel van koploper SC Lutten bij OZC Ommen (2-2) staan de Hoogeveners nu in punten gelijk met de koploper. Ook het Asser LTC, dat met 6-2 won van Hollandscheveld, heeft evenveel punten.