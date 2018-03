Deel dit artikel:











Coureurs team Waninge buiten top-20 bij kwalificatie in Qatar Steven Odendaal op de NTS (foto: RW Racing GP)

MOTORSPORT - De coureurs van het in Drenthe gevestigde NTS RW Racing GP team hebben de eerste kwalificatie van het nieuwe Grand Prix seizoen in Qatar buiten de top-20 afgesloten. De Zuid-Afrikaanse Steven Odendaal kwam tot de 22e startplaats en zijn Amerikaanse teamgenoot Joe Roberts noteerde de 27e tijd.

Het team van Roelof Waninge uit Dwingeloo kwam voor het eerst echt in actie met nieuwe motoren van het Japanse merk NTS, waardoor er nog weinig informatie voor de afstelling van de motor voorhanden was. Daarnaast maakte Roberts zijn debuut op het woestijncircuit.



De Spaanse Alex Marquez nam de pole positie voor zijn rekening.



Zarco pakt pole in MotoGP

In de MotoGP is startplek 1 morgen in handen van de Fransman Johann Zarco, voor regerend wereldkampioen Marc Marquez en Danilo Petrucci. Valentino Rossi klokte de 8e tijd .