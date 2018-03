Deel dit artikel:











Rick Ottema solo naar winst in zware Ronde van Groningen Kopgroep in de Ronde van Groningen (foto: Alecto Cycling Team)

WIELRENNEN - Rick Ottema uit het Groningse Muntendam heeft de veertigste editie van de Ronde van Groningen met een solo op zijn naam geschreven.

In een loodzware wedstrijd waarin slechts 19 rijders de finish haalden versloeg hij Jasper Bovenhuis uit Rouveen en René Hooghiemster uit Drachten. De wind speelde een bepalende rol bij de wielerkoers door het open Groningse landschap.



Patrick van der Duin uit Roden was op de twaalfde plaats de best geklasseerde Drent.