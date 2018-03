Deel dit artikel:











Hachelijk avontuur in Noordscheschut: maaltijdbezorger uit de bocht De auto eindigde in een stuk land (foto: Van Oost media) De bezorger reed dwars door en hek heen (foto: Van Oost media)

NOORDSCHESCHUT - Een maaltijdbezorger heeft aan het begin van de avond een hachelijk avontuur beleefd in Noordschschut.

De bezorger vloog op de Coevorderstraatweg met zijn bestelauto uit de bocht. Hij reed over een fietspad, ging dwars door een hek en eindigde in een stuk land waar alpaca's rondlopen.



Zowel de bezorger als de dieren bleven ongedeerd. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.