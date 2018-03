Alle uitslagen zaterdagamateurs

Deel dit artikel:











VOETBAL - Ondanks de kou werd er vandaag, vooral in de hogere divisies, weer volop gevoetbald op de amateurvelden. Hieronder de uitslagen van duels in klasses met een of meer Drentse clubs.

Derde divisie

Jong FC Twente - Magreb'90 4-1

Spijkenisse - ONS Sneek afgelast

VVOG - ACV 2-1

DOVO - Jong Almere City FC 2-0

Jong FC Volendam - ASWH 3-0

Jong FC Groningen - Spakenburg 1-2

Scheveningen - DVS'33 0-1

Quick Boys - ODIN '39 1-0

Capelle - Harkemase Boys 1-4



Hoofdklasse B

Ajax -CSV Apeldoorn 0-0

Berkum - Sparta Nijkerk 1-2

Excelsior '31 - AZSV 2-1

SC Genemuiden - DFS Opheusden 1-4

NSC Nijkerk - Huizen afgelast

SDC Putten - Eemdijk 1-1

Staphorst - Urk 1-3

Zuidvogels - HZVV 3-1



1e klasse E

Be Quick D - Zeerobben 1-2

Drachtster Boys - PKC'83 2-0

Noordscheschut - Groningen afgelast

Oranje Nassau - Blauw Wit'34 2-0

Balk - Winsum 3-1

Olde Veste'54 - Buitenpost 0-4

VEV'67 - Gorecht afgelast



2e klasse J

Zuidhorn - FC Meppel 1-2

Gramsbergen - De Weide 3-2

Nieuwleusen - FC Klazienaveen 1-1

Omlandia - Drenthina 1-0

Groen Geel - NEC Delfzijl 2-4

Pelikaan S - DESZ 2-2

Bedum - DZOH 3-0



3e klasse C

Loppersum - Onstwedder Boys 2-0

HFC'15 - Glimmen 3-2

DVC Appingedam - Aduard 2000 afgelast

Stadspark - Mamio 2-3

Boerakker - Niekerk 0-4

ONR - Noordwolde 0-5

The Knickerbockers - Be Quick 1887 3-0



3e klasse D

OZC - Lutten 2-2

Fit Boys - Tonego afgelast

SVN'69 - ZZVV 2-1

BSVV - Hardenberg'85 afgelast

FDS - Hoogeveen 1-4

Hollandscheveld - LTC 2-6

SCN - SCD'83 afgelast



4e klasse A

VENO - VHK afgelast

Nagele - Creil afgelast

Wolvega - Delfstrahuizen afgelast

Vitesse'63 - Tollebeek 2-1

Sleat - SVBS'77 afgelast

SVM - Heeg 9-2



4e klasse C

RWF - De Sweach afgelast

Veenhuizen - Oostergo 4-1

VIOD - Opende afgelast

Haulerwijk - Friese Boys afgelast

Harkema Opeinde - ODV 1-0

Ropta Boys - Rottevalle afgelast



4e klasse E

Sweel - Borger afgelast

Helpman - SVBO 6-2

Tiendeveen - Lycurgus 1-0

CSVC - FC Zuidlaren afgelast

HS'88 - VMC Amicitia 4-2

NWVV - Achilles 1894 afgelast



5e klasse A

Ens - SWZ Boso Sneek 0-4

Bakhuizen - Woudsend 0-2

Heerenveen - Boornbergum'80 afgelast

MSC - Blokzijl 7-0

HJSC - Hielpen afgelast

Espel - IJVC 2-3



5e klasse E

NKVV - VVAK afgelast

SC Angelslo - Mussel 3-0

Erica'86 - Nieuw Balinge afgelast

WVV - Damacota 10-2

Wildervank - VCG 4-1

