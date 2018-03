LTC buigt 2-0 achterstand om in 2-6 uitzege

VOETBAL - LTC heeft in de 3e klasse D een spectaculair duel gewonnen bij Hollandscheveld. De Assenaren bogen tegen de provinciegenoot een 2-0 achterstand om in een 2-6 zege.

Alle uitslagen zaterdagamateurs

ACV blijft ook bij VVOG met lege handen achter

Dure nederlaag voor kwakkelend HZVV

Hoogeveen wint en doet goede zaken

Jeroen Everts zette Hollandscheveld na slechts vijf minuten al op 1-0. Een rake kopbal van Robin Sikken betekende in de 26ste minuut een verdubbeling van de voorsprong. LTC deed vlak voor rust iets terug via Avin Rashid Hussain: 2-1.In de tweede helft draaiden de rollen volledig om. Stefan Kuntz tekende al snel voor de gelijkmaker, waarna Mark Regtop de 2-3 voor zijn rekening nam. In het laatste kwartier sloeg LTC drie keer toe. Rashid Hussai, met zijn tweede en derde van de middag, en Marc Heerings waren de doelpuntenmakers. Hollandscheveld sloot de wedstrijd ook nog eens met een man minder af. Sikken kreeg een rode kaart.Door de bijzondere zege blijft LTC gelijke tred houden met koploper Lutten en nummer twee Hoogeveen. Het verliezende Hollandscheveld staat negende en is nog niet zeker van een langer verblijf in de 3e klasse.