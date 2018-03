Deel dit artikel:











Iwema start weekend in Inzell met twee WK-punten Jasper Iwema (foto: Jesper Veldhuizen)

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema uit Hooghalen heeft twee punten gepakt op de zevende dag van het WK IJsspeedway. In het algemeen klassement gaat hij omlaag van de zeventiende naar de achttiende plek.

Iwema verzekerde zich in zijn eerste heat in Inzell direct van een punt. Dat kunstje herhaalde de Drent in de derde heat. In zijn overige drie races op de Duitse baan eindigde hij telkens als laatste.



Veertien punten in totaal

Iwema staat na zeven WK-dagen op een totaal van veertien punten. In het klassement gaat de Duitser Günther Bauer hem voorbij.



Zondag komt Iwema opnieuw in actie in Inzell. De WK IJsspeedway telt in totaal tien wedstrijden, verdeeld over vijf weekenden.