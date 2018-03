Deel dit artikel:











Dames E&O ook onderuit in degradatiepoule Time-out voor E&O (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

HANDBAL - De handbaldames van E&O zijn de degradatiegroep begonnen met een 18-31 nederlaag tegen VZV. Halverwege de wedstrijd keek de ploeg van trainer Frank van der Zanden tegen een 12-15 achterstand aan.

E&O begon slordig en nerveus en kwam al snel met 1-4 achter. Maar ook VZV speelde nonchalant en langzaam maar zeker knokte E&O zich terug in de wedstrijd.



Brutaal

Op 10-10 kwam de ploeg zelfs langszij en nam brutaal een 11-10 voorsprong. Lang kon E&O niet genieten van de voorsprong en nog voor rust liepen de gasten weer uit.



​In de tweede helft was de Drentse ploeg niet meer in staat om VZV bij te benen. Het verschil van drie punten bij rust liep op tot een gat van uiteindelijk dertien punten.