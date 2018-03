Deel dit artikel:











Duur verlies voor Red Giants: 'Seizoen in principe voorbij' Red Giants morst zeer dure punten (foto: Pixabay)

BASKETBAL - De basketballers van Red Giants hebben een gevoelige nederlaag geslikt in de promotiedivisie. De ploeg van coach Patrick Koning ging onderuit op bezoek bij het laaggeklasseerde CobraNova: 81-67.

Het teleurstellende resultaat volgt een week na de belangrijke overwinning op het Utrechtse UBALL. Door die zege gingen de Meppelers de concurrent voorbij op de ranglijst. Door het verlies bij CobraNova heeft Red Giants echter een wonder nodig om alsnog een plek bij de Final Four te claimen.



Onmogelijk

In het restant van de competitie kan de Drentse formatie zich in ieder geval geen misstap meer veroorloven. Bovendien is Red Giants afhankelijk van slippertjes van UBALL, dat enkele wedstrijden minder speelde. "Niets is onmogelijk, maar ik zie het eigenlijk niet meer gebeuren", geeft Koning toe. "In principe is ons seizoen voorbij."



Koning is vanzelfsprekend teleurgesteld in het resultaat tegen CobraNova. "We begonnen nog wel goed. De eerste helft was eigenlijk prima. Na rust hebben we het in korte tijd weggegeven. Al schoten zij in die fase overigens alles raak."