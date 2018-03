Deel dit artikel:











DOS'46 sluit Korfbal League af met verlies in derby DOS'46 gaat ook onderuit in het laatste competitieduel (foto: RTV Drenthe)

KORFBAL - DOS'46 heeft de Korfbal League afgesloten met een nederlaag. De ploeg uit Nijeveen verloor op bezoek bij LDODK met 23-22.

Voor DOS'46 is de slotfase van het seizoen eentje om snel te vergeten. Het team van coach Gerald Aukes was eind januari nog kansrijk om de play-offs te bereiken, maar in de daaropvolgende weken werd geen enkel punt meer gepakt. Voor DOS'46 was plaatsing voor het seizoenstoetje al enige tijd niet meer mogelijk.



Beroerde reeks

De beroerde reeks kreeg tegen LDODK een passend slot, al leek het daar in Gorredijk aanvankelijk niet op. DOS'46 kwam in de noordelijke derby met 12-18 voor, maar die marge verdween als sneeuw voor de zon. De thuisclub kwam dankzij zeven treffers op rij zelfs met 19-18 voor.



In de laatste minuten bleef het verschil tussen beide ploegen beperkt. Bij een 23-21 stand scoorde Harjan Visscher namens DOS'46 nog met een afstandsschot, maar een nederlaag viel niet meer te voorkomen.



Zevende plek

De Drentse equipe heeft nu zeven opeenvolgende competitieduels verloren. DOS'46 besluit de Korfbal League op de zevende plek.