Boekenweek 2018: het favoriete boek van ROEG!-producent Jan Dijk Jan Dijk zijn favoriete boek is een vogelboek (foto: Bertus Webbink/KINA)

De Boekenweek 2018 staat dit jaar in het teken van natuur. Daarom vertelt elke dag iemand uit de Drentse natuur over zijn favoriete boek. Vandaag het boek van ROEG!-producent Jan Dijk.

De ROEG!-maker van het eerste uur en natuurliefhebber komt echter niet met één boek, maar met een top drie.



Op de derde plaats eindigt Kerguelen van Jean-Paul Kaufmann. "Het boek gaat over een reis naar de eilandengroep Kerguelenin de zuidelijke Grote Oceaan, vlakbij Antarctica. Het is er altijd 4,5 graad, het regent er elke dag en er staat zoveel wind dat er geen vliegende insecten zijn: die zijn allemaal weggewaaid. Het boek gaat over de Bretonse edelman Kerguelen die de eilanden ontdekte maar weigerde aan land te gaan en daarvoor uiteindelijk in de gevangenis terecht kwam. Maar het gaat vooral over een eiland waar bijna niets anders is dan wind, regen en bergen. Toen ik het boek ooit tegenkwam heb ik er meteen een stuk of tien gekocht en die verspreid onder m’n vrienden. Helaas is het nog nooit tot een reis naar Désolation gekomen. Je moet wat te wensen houden.”



Op nummer 2: Het lied van de dodo van David Quammen. “Een eye-opener als je wilt begrijpen hoe de wereld steeds verder naar de klote gaat omdat alles in hokjes opgedeeld moet worden en er geen ruimte is voor dieren. Komt dat bekend voor? Uiteindelijk zit elk beest op een eiland en kan geen kant uit. Ik weet niet of je zo pessimistisch moet zijn maar het is geen vrolijk boek. Wel avontuurlijk.”



Toch staat er maar één boek bovenaan voor de ROEG!-producent: Petersons Vogelgids van alle Europese vogels in de 11de druk van RT Peterson, G. Mountfort en PAD Hollom. “Ja wat moet je daar nog over zeggen.... Een plaatje zegt meer dan duizend woorden…”, besluit Dijk.