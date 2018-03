Deel dit artikel:











Ruime nederlaag Olhaco tegen koploper Sliedrecht Olhaco verliest (archieffoto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Olhaco heeft niet voor een stunt weten te zorgen in de uitwedstrijd tegen koploper Sliedrecht. De equipe uit Hoogeveen ging met 3-0 onderuit.

Olhaco bleef in het eerste bedrijf nog in de buurt van Sliedrecht (25-20), maar in de twee daaropvolgende sets namen de verschillen toe (25-14 en 25-18). In totaal scoorde de lijstaanvoerder 23 punten meer.



Degradatieplaats

Het team van trainer Dennis Luider blijft door het verlies op een degradatieplaats staan in de Topdivisie. Het verschil met nummer tien Pelster/Cito is vier punten. Olhaco speelt nog vier duels in de reguliere competitie.