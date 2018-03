Deel dit artikel:











Zeges voor Sudosa-Desto, geslaagde comeback Tjoba De Sudosa-mannen in actie (archieffoto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De mannen van Sudosa-Desto hebben de thuiswedstrijd tegen Dynamo Apeldoorn knap in een overwinning omgezet. De ploeg uit Assen zegevierde met 3-1.

Sudosa-Desto won de eerste set met 25-14, maar zag Apeldoorn op gelijke hoogte komen (22-25). De thuisclub trok in de twee daaropvolgende sets alsnog aan het langste eind (25-15 en 25-23). Sudosa-Desto staat op de vierde plaats in de eredivisie, Apeldoorn is de nummer twee.



De vrouwen van Sudosa-Desto boekten ook een fraaie overwinning. Voor eigen publiek eindigde de wedstrijd tegen koploper De Krekkers in 3-1 (25-21, 25-13, 20-25, 25-19). Sudosa-Desto staat na achttien duels op de derde positie.



Tjoba poetst achterstand weg

Competitiegenoot Tjoba won eveneens. Het team uit Klazienaveen klopte Heva VCV met 3-2. Tjoba knokte zich uitstekend terug van een 0-2 achterstand (22-25, 16-25, 25-10, 25-22, 15-12). Tjoba bezet de negende plaats in de eredivisie.