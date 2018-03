Deel dit artikel:











Basiskracht Locadia verliest met Brighton kwartfinale FA Cup Locaadia in het shirt van zijn vorige club PSV (archieffoto: ANP/Marco de Swart)

VOETBAL - Aan de bekerdroom van Jürgen Locadia bij Brighton & Hove Albion is een einde gekomen. De Emmenaar ging met zijn Engelse werkgever in de kwartfinale van de FA Cup onderuit tegen Manchester United. Op Old Trafford werd het 2-0.

Romelu Lukaku en Nemanja Matic scoorden namens United. Bij Brighton speelde Locadia de volledige wedstrijd. De aanvaller was dicht bij een treffer. Hij dirigeerde de bal schitterend richting de kruising, maar United-doelman Sergio Romero bracht fraai redding.



Locadia maakte een maand geleden zijn debuut voor Brighton in de vorige ronde van de FA Cup. In de thuiswedstrijd tegen Coventry City (3-1) zorgde hij toen voor de openingstreffer.