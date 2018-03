Kandidaat-raadslid PvdA Emmen gediscrimineerd tijdens campagne voeren

EMMEN - De nummer twaalf van de verkiezingslijst van de PvdA in Emmen is gisteren meerdere keren uitgescholden terwijl zij campagne voerde in het centrum van Emmen. Ugbaad Kilincci kreeg meerdere racistische leuzen naar haar hoofd geslingerd.

De geboren Somalische laat aan het Dagblad van het Noorden weten dat zij onder meer werd uitgescholden voor 'zwarte aap' en 'kopvoddenmongool'. Ook kreeg ze te horen dat ze maar 'op moest donderen naar Afrika'.De scheldpartijen zorgden er uiteindelijk voor dat het kandidaat-raadslid in tranen was en ze is uiteindelijk gestopt met de campagne in het centrum van Emmen.Ugbaad Kilincci is geboren in Somalië, maar kwam als klein kind al naar Nederland. In het verkiezingsprogramma van de PvdA in Emmen geeft zij aan zich graag in te willen zetten voor het sociale domein en zij heeft een platform opgericht waarop mensen verschillende culturen kunnen ontdekken.PvdA-wethouder Bouke Arends reageert woedend bij het Dagblad van het Noorden: "Het is ongelooflijk dat het zover is gekomen in ons land, in onze gemeente. Dit heb ik werkelijk nog nooit meegemaakt, afschuwelijk gewoon."Ook burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen reageert vol onbegrip, hij noemt het dieptriest dat er tijdens de campagne de meest verschrikkelijke taal te horen is.Afgelopen week sprak D66-fractievoorzitter in Emmen Carmen Hoogeveen haar zorgen al uit over de verruwing bij de reacties tijdens de campagne . En dan gaat het vooral om de reacties op sociale media. "Tijdens al die jaren dat ik mee mag op campagne heb ik het nog nooit zo hevig meegemaakt op bijvoorbeeld Facebook. Je kan het ergens mee eens of oneens zijn, maar dat dat met name online dan zo grof gaat. Daar schrik ik van", zo reageerde Carmen Hoogeveen bij RTV Drenthe.