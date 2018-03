Mariniers die provinciehuis bevrijdden willen veteranenstatus

ASSEN - De mariniers die in 1978 een einde maakten aan de Molukse gijzeling van het provinciehuis in Assen moeten de veteranenstatus krijgen, stelt een oud-commandant van de mariniers.

De militairen die betrokken waren bij de beëindiging van de treinkaping bij De Punt en de gijzeling van de school in Bovensmilde, kregen in 2014 de veteranenstatus. "Het heeft me altijd verbaasd dat de actie in Assen daar niet aan toegevoegd is", zegt oud-commandant Karel van Gijtenbeek uit Amsterdam. "Vermoedelijk heeft dat te maken met de korte duur van de gijzeling in Assen." De Molukse actie in het provincie huis duurde zo'n 28 uur.Van Gijtenbeek heeft in januari een brief gestuurd aan de Commandant der Strijdkrachten, met het verzoek om de veteranenstatus. "De mannen heb daar gewoon recht op." De oud-commandant heeft net als de meeste andere betrokken mariniers de veteranenstatus al, vanwege missies in het buitenland of omdat ze ook betrokken waren bij het einde van de acties in De Punt en Bovensmilde. "Een aantal mariniers heeft die status dus niet en daar gaat het om."De mariniers kwamen gisteren in het diepste geheim bij elkaar om de gebeurtenissen van veertig jaar geleden te herdenken en om elkaar weer te ontmoeten. "We hebben een bloemstuk gelegd bij de herinneringsplaquette op de eerste verdieping van het provinciehuis", aldus Van Gijtenbeek. Op het lint aan de bloemen staat 'groeten van de mariniers', de tekst die de mariniers veertig jaar geleden achterlieten op een muur in het provinciehuis.De gijzeling kostte twee mensen het leven, planoloog Ko de Groot werd direct door daders geëxecuteerd om een voorbeeld te stellen. Gedeputeerde Jakob Trip werd tijdens de bevrijdingsactie op 14 maart getroffen door een Molukse kogel en overleed een maand later aan de gevolgen. De daders hielden in totaal 71 mensen gegijzeld in het provinciehuis.De mariniers bedachten een noodplan om snel te kunnen ingrijpen. "We merkten om ons heen al dat men ervan uit ging dat de gijzeling weken zou gaan duren, zoals in Bovensmilde en De Punt", vertelt Van Gijtenbeek. De vrachtwagens die de militairen meekregen om naar Assen te rijden, waren oud en versleten. "De commandant van de transporteenheid wilde niet weer drie weken zijn beste wagens kwijt zijn."In de buurt van Zwolle ging de motor van een van de vrachtwagens stuk. Gelukkig is ook de mobiele eenheid onderweg naar Assen. "De opperwachtmeester die de leiding had, herkende de mariniers en gooide een kudde agenten uit de ME-busjes zodat we verder konden."De gijzeling wordt elke vijf jaar herdacht op het provinciehuis door slachtoffers en nabestaanden. Het was voor het eerst dat ruim vijftig mariniers samen stilstonden bij de gebeurtenissen.