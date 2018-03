Kouderecord afgelopen nacht niet gehaald, komende nacht wel?

EELDE - In Drenthe is afgelopen nacht het kouderecord niet gebroken. De laagste temperatuur die op 18 maart in Eelde werd gemeten was -6,2 graden in 1964. Maar afgelopen nacht bleven we steken op -4,6 graden.

Toch was het wel extreem koud voor de tijd van het jaar, zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga van Noorderweer "Ook vandaag overdag zal er geen kouderecord worden gebroken, want de temperatuur zal uiteindelijk net boven het vriespunt uitkomen. Wel voelt het heel koud aan door de krachtige wind. Vanochtend vroeg was er een gevoelstemperatuur van 10 tot 12 graden onder nul. Later vandaag zal het, ondanks dat het zonnig is, aanvoelen als -6 graden", zegt Havinga.Komende nacht wordt het Drentse kouderecord wellicht wel gebroken. Weerman John Havinga: "De laagste temperatuur op 19 maart was in 1924. Toen was het in Eelde -7,1 graden. Komende nacht gaan we daar in ieder geval dichtbij komen. Ik verwacht dat we in ieder geval de 6 graden onder nul halen en misschien zelfs wel -7."Vanaf morgen is het al iets minder koud en vanaf woensdag lijkt het dan voorlopig echt gedaan met de vorst.