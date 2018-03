Deel dit artikel:











Veenhuizen kan weer duel wegstrepen op weg naar titel Veenhuizen viert de eerste treffer tegen Oostergo van Ferdinand Rozema

VOETBAL - Vooraf had niemand zin om te voetballen, maar na negentig minuten waren er alleen maar lachende gezichten aan de kant van de thuisclub. Veenhuizen kon na de 4-1 thuiszege op Oostergo weer een wedstrijdje afvinken op weg naar de titel in de 4e klasse C.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Veenhuizen heeft nu 34 punten uit 13 duels. Nummer 2, Rottevalle heeft 28 uit 14 en Ropta Boys volgt op 22 punten, maar dan wel uit 9 wedstrijden.



De eerste tik deelde Veenhuizen al uit in de toss. Die werd gewonnen en dus kon captain Ferdinand Rozema kiezen voor de wind in de rug. Die koude, gure wind was bepalend, al waren de eerste twee grote kansen voor de gasten uit Friesland. Willem Sikkeman (voorlangs) en Dirk Jan Schreiber (voor een leeg doel over) faalden echter. Veenhuizen, dat voetballend de bovenliggende partij was, kwam daarna prachtig op 1-0. Rozema haalde vanaf zo', 30 meter verwoestend uit. Gedragen door de wind ging de bal heerlijk tegen de touwen. Kort daarna maakte Coen Schmidt na een individuele actie uit een counter de 2-0.



In de tweede helft verwachtte Veenhuizen een stormloop en veel hoge ballen van het vooraf zo gevreesde Oostergo, maar niets van dat alles. Veenhuizen bleef simpel op de been en scoorde via Theo Hoogeveen, na goed voorbereidend werk van Bram Schmidt, de 3-0 en even later gooide Coen Schmidt de wedstrijd helemaal in het slot na een mooi steekpassje van Robert Elsinga: 4-0. In de slotminuten wist Oostergo, via Schreiber, nog wel de eretreffer te maken... maar die goal zal het publiek vanavond pas zien in Onze Club, want op het moment dat Schreiber scoorde zaten de 35 toeschouwers al lang en breed in de kantine.