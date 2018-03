Deel dit artikel:











Landelijk CDA-voorzitter Ruth Peetoom vol lof over AED's in Valthermond De CDA-delegatie tijdens het bezoek aan Valthermond (foto: CDA Borger-Odoorn)

VALTHERMOND - "Een voorbeeld voor heel Nederland". Zo betitelde landelijk CDA-voorzitter Ruth Peetoom de inzet van de stichting Hartveilig Valthermond.

Geschreven door Steven Stegen

De stichting is goed op weg om van Valthermond een hartveilig dorp te maken. Dat wil zeggen dat er voldoende AED's en goed opgeleide mensen moeten zijn, zodat er binnen zes minuten hulp geboden kan worden bij een hartaanval.



Een CDA-delegatie bracht zaterdag een bezoek aan Valthermond en Ruth Peetoom toonde zich onder de indruk van de inspanningen die in het dorp worden geleverd om er voor te zorgen dat inwoners die met hartproblemen te maken krijgen snel hulp kunnen krijgen. "Ik ben voorstander van dit burgerinitiatief. De overheid kan deze daadkracht nooit zo organiseren. Wat hier in Valthermond gebeurt, is een voorbeeld voor heel Nederland", aldus Peetoom.



Aanrijtijd

De aanwezige CDA-raadsleden en kandidaat-raadsleden beloofden ook een cursus te volgen, zodat ze een AED kunnen bedienen. "We gaan de uitdaging aan. De aanrijtijd van een ambulance is hier al snel tien minuten, terwijl de eerste zes minuten juist cruciaal zijn", zei lijsttrekker Roelof Tuin.



Ook in andere kernen

Voorzitter Ruud Boven van Hartveilig Valthermond hoopt dat de aanpak in zijn dorp navolging krijgt in andere kernen. Het CDA wil zich daar sterk voor maken, zo beloofde Tuin. In Valthermond, een langgerekt lintdorp, hangen inmiddels vijf AED's. Volgens de stichting komen er binnenkort nog twee bij en daarna is er nog één nodig om de doelstelling van een hartveilig dorp te halen. Bijna honderd inwoners hebben een cursus gevolgd om een AED te kunnen bedienen.