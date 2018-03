Deel dit artikel:











Man uit Hoogeveen belt elf keer 112 en bedreigt meldkamermedewerkers De man belde elf keer 112 (foto: archief RTV Drenthe/Jörn Reuvers)

HOOGEVEEN - Een 57-jarige man uit Hoogeveen is afgelopen nacht aangehouden omdat hij in ruim twee uur tijd elf keer het alarmnummer 112 belde.

Volgens de politie kregen de centralisten van de meldkamer nare verwensingen te horen en werden zij bedreigd.



Het is niet de eerste keer dat de man misbruik maakt van het noodnummer. Daarom is hij opgepakt en zijn telefoon is in beslag genomen.