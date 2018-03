Veel steun voor Ugbaad Kilincci na racistische opmerkingen

EMMEN - PvdA kandidaat-raadslid Ugbaad Kilincci uit Emmen krijgt uit het hele land steunbetuigingen. Gisteren werd zij tijdens het campagne voeren in het centrum van Emmen uitgescholden.

De geboren Somalische kreeg termen als 'zwarte aap' en 'kopvoddenmongool' naar haar hoofd geslingerd . Door de scheldpartijen stonden haar de tranen in de ogen.Via Twitter krijgt Kilincci veel steun, onder meer vanuit haar eigen partij. Zo schrijft landelijk PvdA-leider Lodewijk Asscher dat hij woedend is:Ook landelijk partijgenoot Sharon Dijksma steunt Ugbaad Kilincci:Maar ook buiten de PvdA om krijgt het kandidaat-raadslid veel steun. Zo vragen mensen onder meer waar ze bloemen voor Kilincci naar toe kunnen sturen. En sommigen hopen op veel voorkeursstemmen voor de PvdA-vrouw:Ook PvdA-wethouder in Emmen Bouke Arends is een dag later nog steeds boos en verdrietig: "Ik heb er geen begrip voor dat mensen dit zeggen. Ik ga op Ugbaad Kilincci stemmen, dat is mijn statement. Zij heeft de moed om toch door te gaan. Het is niet de eerste keer dat ze met dit soort dingen geconfronteerd wordt."