Tweede Russische beer hindert Onze Club niet

VOETBAL - Ondanks de hevige kou wordt er dit weekend massaal gevoetbald in district Noord van het amateurvoetbal en dus is er vanavond gewoon weer een nieuwe Onze Club op TV Drenthe.

De camera's van hét amateurvoetbalprogramma van Nederland zijn vanmiddag bij twee belangrijke duels in de 1e klasse F. Hoogeveen, één van de titelkandidaten in deze klasse, speelt op eigen veld tegen laagvlieger Nieuw Buinen. Ook zijn er beelden van de degradatietopper in deze klasse: FC Assen - Rolder Boys.Ruinen - Old Forward is de derde zondagwedstrijd die te zien is. Beide ploegen kunnen de punten goed gebruiken in de strijd om handhaving in de vierde klasse.Uit het zaterdagvoetbal hebben we vanavond twee samenvattingen: FDS - Hoogeveen (3e klasse D) en de koploper van de 4e klasse C, Veenhuizen, ontving het Friese Oostergo.Onze Club is er vanavond om 18.30 uur.