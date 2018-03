Deel dit artikel:











Ondernemen in Drenthe: 'Gitaarles is een beetje therapeutisch' Henco Wellink in actie (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

MEPPEL - Gitaarles als therapie, en dan niet het volgen, maar het lesgeven. Volgens gitaarleraar Henco Wellink uit Meppel is er geen betere therapie.

Geschreven door Robbert Oosting

"Of ik ander werk zou kunnen doen? Ik denk dat dat heel moeilijk wordt, want ik ben wel heel erg verknocht aan wat ik doe." Al heel wat jaartjes geeft de docent uit Meppel gitaarles.



Groepsleider

Wellink was niet altijd gitaarleraar. "Eerst heb ik andere dingen gestudeerd. Ik ben eigenlijk van beroep ook groepsleider. Dat werk zag ik niet zo zitten, dat vond ik eigenlijk een beetje te zwaar", lacht Wellink. Na een periode als groepsleider is hij zich gaan richten op de muziek, want dat zat er altijd al wel in.



Gitaargoeroe

Al van jongs af aan was Wellink bezig met de muziek en dan met name met de gitaar. "Gitaar was in die tijd nog best wel een prominent instrument. Je had echt nog gitaargoden en gitaarvoorbeelden", legt Wellink uit. "Ik heb altijd al affiniteit met muziek gehad. Ik ben er gewoon in gegroeid op een gegeven moment."



Lesgeven

"Wat ik zelf heel belangrijk vind, is om de kinderen muziek bij te brengen. Dat ze plezier krijgen in muziek maken. Dat is een machtig mooi ding om te doen", beschrijft Wellink zijn lessen. "Als iemand een fout maakt dan denk ik wel eens: wow, mooi akkoord, wat is dat? Dan vraag ik wel eens: wat speel je, stop, even terug. Soms weten ze het niet meer, maar daar leer je heel veel van. De bedoeling is dat ze beter spelen, of dat ik ze aan het spelen krijg. Dat is hartstikke leuk gewoon", glundert Wellink.



"Ik vind het gewoon machtig mooi om te doen. Muziek brengt gewoon heel veel, voor mezelf maar ook voor de kinderen."