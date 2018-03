Vader en dochter Opmeer winnen DHV-prijs

ASSEN - Kees en Marieke Opmeer uit Ruinen zijn vanmiddag uitgeroepen tot winnaars van de DHV-prijs. De Drents Historische Vereniging reikt sinds 2001 elk jaar deze prijs uit aan een persoon, groep of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Drentse geschiedschrijving.

Vader en dochter Opmeer kregen de prijs voorDit boek maakten zij samen met ruim vierhonderd leerlingen van basisscholen in Hoogeveen. De DHV-prijs bestaat uit een geldbedrag van 1000 euro en een kunstwerk.De publieksprijs ging naar Henk van Triest uit Meppel voor zijn boek. Dit boek gaat over winkels in Hoogeveen die niet meer bestaan.De derde genomineerde was Kitty Jansen, zij werkte aan het waterproject in Assen met onder meer de publicatieDe winnaars van de DHV-prijs en de publieksprijs werden vanmiddag bekend gemaakt tijdens het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen