Deel dit artikel:











Linda de Vries morgen onder het mes in Martini Ziekenhuis Groningen Schaatster Linda de Vries onderweg naar Martiniziekenhuis Groningen (foto: Karin Mulder/ RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Linda de Vries (30) uit Smilde gaat morgen onder het mes bij orthopeed Brouwer van het Martiniziekenhuis in Groningen. Ze wordt geholpen aan haar doorgesneden achillespees.

Geschreven door Karin Mulder

Bij een proefstartje, voor haar allerlaatse wedstrijd van haar carrière, sneed ze gisteren in het Wit-Russische Minsk met de punt van haar schaats haar achillespees door. Maar naar omstandigheden gaat het goed met De Vries.



Spannend

"Ik vind het wel een beetje spannend. Ik heb eigenlijk nog nooit een blessure gehad. Morgen word ik geopereerd. Dan gaan ze de achillespees weer aan elkaar zetten", laat De Vries weten. "Gek genoeg heb ik bijna geen pijn gehad. Je voelt wel dat daar iets aan de hand is. Maar verder heb ik geen pijn."



'Geen goed gevoel bij'

De Vries werd na het ongeluk meteen naar het ziekenhuis in Minsk gebracht. Maar ondanks de goede zorgen van het personeel had ze weinig vertrouwen in de medische zorg daar. "Het gebouw zag er nog niet eens zo raar uit. Maar toen ze met de rolstoel aankwamen en ik daar neergeplant werd, raakte ik voor het eerst een beetje in paniek. De geur was heel raar, net of er gerookt was. Ze wilden me wel opereren, maar ik was een beetje bang. Ik had er niet zo'n goed gevoel bij." Wel werd de wond daar gehecht en werd haar voet in het gips gezet. Vanmorgen is ze weer terug naar Nederland gevlogen.



'Dit is niet goed'

De Vries wil graag 'als een topsporter' revalideren. "Ik moet eigenlijk ook goed aftrainen. Dit is natuurlijk wel heel abrupt, als ik nu niks ga doen is dat niet handig." Gisteren, na haar val, wist ze meteen dat het goed mis was. "Ik haakte mezelf en ik kreeg m'n been ook niet meer terug en toen ging ik best hard op m'n buik de boarding in. Toen ik naar m'n achillespees keek dacht ik meteen: nee, dit is niet goed"



Al met al is De Vries rustig onder de situatie. "Het is natuurlijk wel jammer dat het niet is gegaan zoals ik gehoopt had. Ik had zelf de keuze of ik in Wit-Rusland zou schaatsen. Ik was reserve en stond natuurlijk niet hoog in de wereldbeker-ranking. Maar ik wilde m'n carrière toch graag schaatsend afsluitend. Nog één keer zo'n weekend beleven zoals ik dat al zo vaak heb gedaan. Dat lukte tot gistermorgen. En daarna liep het anders", besluit De Vries.



Ziekenhuisbacterie

De Vries moet in het Martiniziekenhuis eerst getest worden op de ziekenhuisbacterie, omdat ze gisteren in het ziekenhuis in Minsk is behandeld. Daarna wordt gekeken wanneer ze geopereerd kan worden.