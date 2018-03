Deel dit artikel:











Jan van Veen stapt op bij Duitse schaatsbond Jan van Veen statp op bij Duitse schaatsbond (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Jan van Veen uit Dwingeloo stapt na twee jaar op als bondscoach van de Duitse schaatsers.

Geschreven door Karin Mulder

Hij ziet op lange termijn geen mogelijkheden om de Duitse schaatsers terug te brengen naar de wereldtop. Daar is volgens Van der Veen een grote herstructurering voor nodig en hij heeft grote twijfels of die door alle betrokkenen gedragen wordt.



Van Veen trad in februari 2016 in dienst van de Duitse schaatsbond DESG. De oud-coach van onder meer Team Corendon ondertekende destijds een contract tot en met mei 2018.