Jan van Veen stapt op bij Duitse schaatsbond: Iedereen wil z'n baantje behouden

Jan van Veen stapt op bij Duitse schaatsbond (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Jan van Veen uit Dwingeloo stapt na twee jaar op als bondscoach van de Duitse schaatsers.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik had verwacht dat mensen in Duitsland ook wel zagen dat het hier allemaal op een dood spoor zit. Maar dat is me heel erg tegengevallen. En de problemen die zich nu bij het schaatsen voordoen, zie je hier ook bij andere sporten", zegt Van Veen.



Herstructurering

Daarom ziet hij op korte termijn geen mogelijkheden om de Duitse schaatsers terug te brengen naar de wereldtop. Daar is volgens Van der Veen een grote herstructurering voor nodig en hij heeft grote twijfels of die door alle betrokkenen gedragen wordt.



"Ik heb er geen vertrouwen in dat mensen mee willen in de veranderingen die nodig zijn om weer topsport te gaan bedrijven. Kort door de bocht: Het is daar zo'n ambtenarij waarbij iedereen z'n eigen baantje wil behouden. En van daaruit is het erg moeilijk om weer mee te gaan doen om de prijzen", verklaart Van Veen vanuit Duitsland.



"In het Duitse sportsysteem waren over het hele land verdeeld veel steunpunten. Vroeger hadden al die steunpunten wel twintig schaatsers en toen werkte dat systeem. Maar tegenwoordig zijn er maar zo weinig schaatsers die nu versplinterd over het land rondrijden. Ze moeten daarom centraliseren bij zowel de junioren als de senioren. Maar als we schaatsers weghalen vallen de steunpunten om en gaan mensen steigeren", aldus van Veen.



Technisch directeur treedt ook af

De Drentse schaatscoach geeft verder aan dat de technisch directeur van de Duitse schaatsbond, Robert Bartko, morgen ook z'n afscheid zal aankondigen. Van Veen zelf is vanaf morgen weer in Dwingeloo.