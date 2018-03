Gediscrimineerd kandidaat-raadslid: Verdiep je in een ander, onbekend maakt onbemind

EMMEN - Kandidaat-raadslid voor de PvdA Ugbaad Kilincci is gisteren meerdere malen uitgescholden tijdens een campagnemiddag in Emmen.

"Ga terug naar je eigen land, haal de kopvodden van je kop af, dat hoort hier niet thuis, zwarte aap, zwarte piet", zo vat Kilincci de beledigingen samen.De geboren Somalische wordt vaker uitgescholden om haar uiterlijk en kon het gisteren niet meer aan. "Juist omdat ik mij inzet voor de medemens en ik als volksvertegenwoordiger mij wil inzetten voor alle inwoners van de gemeente Emmen, en ik toch zo word weggezet, alsof ik er niet bijhoor. Terwijl dit toch echt wel mijn dorp is. Ik ben hier opgegroeid, in de wijk Emmerhout. Emmen is ook van mij."Nadat publiekelijk bekend werd dat Kilincci is uitgescholden en daardoor emotioneel wegliep bij het campagnevoeren, ontstond een stroom aan reacties. Lodewijk Asscher, Sharon Dijksma, maar ook totaal onbekenden staken het kandidaat raadslid vandaag een hart onder de riem. En dat raakt een snaar: "Heel overweldigend. Ik word er ook weer emotioneel van."Kilincci denkt er nog over na of ze aangifte gaat doen of niet. Voor de twee mannen die haar gisteren uitscholden, heeft ze in ieder geval de volgende boodschap: "Verdiep je in een ander, onbekend maakt onbemind. Zodra je je verdiept in een ander word je rijker, in plaats van armer."