Overnachten in een kartonnen tent tijdens TT Festival De kartonnen tent wordt gesponsord door het TT Festival (foto: Stadsbroek Camping) De tent is water en lichtdicht (foto: Stadsbroek Camping)

ASSEN - Wie dit jaar naar de TT gaat en op een camping wil slapen, kan dat vanaf nu in een kartonnen tent doen. De TT-campings Stadsbroek en ACV bieden dit jaar deze mogelijkheid aan. Het TT Festival is sponsor van de kartonnen tenten.

De tenten worden door de camping opgezet. De bezoeker hoeft zelf dus alleen maar een slaapzak en luchtbed mee te nemen, wat handig is voor mensen die met de motor of het openbaar vervoer naar Assen komen.



De kartonnen tenten zijn duurzamer dan 'normale' tentjes. Tijdens de productie van een kartonnen tent wordt de helft van de CO2 uitgestoten vergeleken met de productie van een ‘normale’ tent. Omdat de festivaltentjes tegenwoordig zo goedkoop zijn, worden die vaak achtergelaten na een evenement. Deze nylon tentjes kunnen niet worden gerecycled. De kartonnen tent daarentegen wel. Deze wordt na de TT opgehaald, waarna ze worden gerecycled.



Wie bang is voor een nat pak tijdens een regenbui kan gerust zijn: hoewel de naam anders doet vermoeden zijn de kartonnen tenten waterdicht. Ook laten ze geen licht door, dus blijven ze donker en koel.