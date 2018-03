Deel dit artikel:











Rolder Boys wint degradatiekraker van FC Assen Rolder Boys wint van FC Assen (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - In de strijd tegen degradatie deed Rolder Boys zondagmiddag uitstekende zaken door FC Assen, in eigen huis, met 3-1 te verslaan. Ferdi Hidding was de grote man aan de kant van de ploeg uit Rolde door twee keer te scoren.

Toeschouwers die een minuut te laat op sportpark De Hoogspanning arriveerden misten de eerste treffer van Hidding. De aanvaller stond, na een inworp, vrij voor doelman Renzo Hoving en bleef koelbloedig.



Gelijkmaker

FC Assen was even aangeslagen maar kwam, na bijna een kwartier spelen, toch weer langszij. Alessandro Hut stond, na een bal door het midden, vrij voor keeper Michel Bakker en schoot beheerst de 1-1 binnen.



In een aantrekkelijke eerste helft kregen beide ploegen nog kansen, maar gescoord werd er voor rust niet meer.



Vrije trap

In een minder aantrekkelijke tweede helft was de eerste kans direct raak. Himen Mohammad krulde een vrije trap over Hoving in de hoek. De Asser doelman stond verkeer opgesteld en kon de 1-2 niet verhinderen.



Een kwartier voor tijd maakte Hidding, met zijn tweede treffer van de wedstrijd, aan alle onzekerheid voor Rolder Boys een eind.



Door de overwinning draagt Rolder Boys de laatste plaats over aan Nieuw Buinen en klimt de ploeg van Jan Korte naar de elfde plaats op de ranglijst. FC Assen zakt een plaats en staat nu twaalfde.