Opnieuw WK-punten voor Iwema Iwema in Inzell voor Stefan Pletsacher/foto: Gert Bos

IJSRACEN - Jasper Iwema (28) uit Hooghalen heeft bij de achtste ronde van het WK IJsspeedway in het Duitse Inzell vier punten gepakt.

Geschreven door Karin Mulder

In de eerste heat, tegen onder meer wereldkampioen Koltakov, greep de Drent naast de punten en werd hij laatste, maar in de tweede en derde heat eindigde de 28-jarige Hooghaler op de tweede plaats. Nadat hij in de vierde heat weer laatste werd, maakte Iwema in de laatste heat een klein schuivertje op z'n geleende motor van Niclas Svensson. Gisteren sprokkelde hij twee punten bij elkaar.



WK Heerenveen

Na acht rondes staat Iwema op de zestiende plaats in het tussenklassement. De laatste twee wedstrijden van het WK worden op 7 en 8 april in Heerenveen verreden. Op vrijdag daarvoor komt Iwema dan ook in actie tijdens de Roelof Thijs Bokaal.