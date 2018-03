Ruinen ziet Old Forward in extremis op gelijke hoogte komen

VOETBAL - Ruinen heeft in de 4e klasse E de overwinning uit handen gegeven tegen Old Forward. De thuisclub zag in de laatste tien minuten een 2-0 voorsprong verdampen: 2-2.

Uitslagen zondagamateurs

Rolder Boys wint degradatiekraker van FC Assen

Ruinen blijft door de remise op de negende plaats steken. De blauw-witte brigade heeft echter nog verschillende wedstrijden in te halen. Old Forward staat op de elfde positie.Anthal Horlings zette Ruinen in de 21ste minuut op voorsprong. Hij tikte de bal bijzonder fraai over keeper Jeffrie Jongbloed in het doel. Nog binnen het eerste helft uur verdubbelde Ruinen de marge. Jurgen Hoorn schoot van dichtbij binnen uit een hoekschop.De ploeg van trainer Philippe Karhof kreeg verschillende kansen om verder uit te lopen, maar de score bleef in de eerste helft op 2-0 steken. Onder meer de paal zat een derde doelpunt in de weg. Ook na de hervatting kreeg Ruinen het niet voor elkaar om de 3-0 te maken. Onder meer Horlings zag keeper Jeffrie Jongbloed prima redding brengen op een bekeken inzet.Voor die offensieve slordigheden betaalde Ruinen in de slotfase een peperdure rekening. Tien minuten voor tijd rondde Maik Scheltinga een snel genomen vrije trap succesvol af: 2-1. In de tweede minuut van de blessuretijd dwong Old Forward zelfs een gelijkspel af. Uit een hoekschop tekende Bas Ferwerda voor de 2-2 eindstand.