Hoogeveen en Alcides maken geen fout in titelstrijd, Emmen haakt af

VOETBAL - In de 1e klasse F deden Alcides en Hoogeveen goede zaken in e strijd om de titel. Beide ploegen wonnen overtuigend. Alcides legde het Friese FVC over de knie (6-0) en Hoogeveen had weinig moeite met Nieuw Buinen (5-1).

Uitslagen zondagamateurs

Rolder Boys wint degradatiekraker van FC Assen

Runner-up vv Emmen lijkt af te haken in die strijd. De ploeg van trainer Hendrik Oosting verloor met 5-1 van GRC Groningen.Alcides begon voortvarend, want al na vier minuten kwam de thuisclub via Jermain Wobbes op 1-0. Pas in de tweede helft werd het verschil in klasse echt duidelijk. Via Martin van 't Ende, Ryan Luijkx, opnieuw Wobbes en twee keer Kevin van Dijk werd het 6-0.Hoogeveen kwam al snel op 2-0 door treffers van Marco Santing en Bjorn Zwikker en leek een hele gemakkelijke middag te krijgen. Maar een rode kaart voor Daniël Manning (volgens de arbiter wegens beledigingen aan zijn adres) zorgde voor onverwachte hoop bij Nieuw Buinen. Toch kwam Hoogeveen voor na een half uur op 3-0 door Marco Hartman. Op slag van rust deed Nieuw Buinen iets terug. Een schitterende goal van Samad Faraouni betekende 3-1. In de tweede helft kreeg Nieuw Buinen 1 grote kans, maar die ging er niet in. Via Nick Dekker en Mesud Yildirim liep Hoogeveen vervolgens simpel uit naar 5-1.Een verrassende nederlaag voor vv Emmen op bezoek bij GRC Groningen. De formatie van trainer Hendrik Oosting ging met 5-1 onderuit. Bij rust was het al 2-0 voor de thuisclub door treffers van Mohammed Belghroub en Jasper Kingma. Emmen kon het duel niet meer ombuigen. Sterker nog, GRC Groningen schoot er nog drie in. Cedwin Tel maakte er twee en good-old Bas Lulofs scoorde de vijfde treffer. Patrick Eberhard was de doelpuntenmaker voor vv Emmen.FC Assen - Rolder Boys 1-3SVBO - Noordster 6-1 (doelpunten SVBO van Robin Heijne (2x), Maarten Wielens, Twan Waidijk, Edfrin Silvania en Quentin Brands)LAC Frisia - WVV 0-2Bergum - GAVC afgelast