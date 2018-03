Deel dit artikel:











Gewonde bij botsing tegen boom in Een-West Auto tegen boom in Een-West (foto: Van Oost Media)

EEN-WEST - Op de Hoofdweg in Een-West, tussen Haulerwijk en Zevenhuizen, is een auto tegen een boom gereden. De bestuurder raakte hierbij gewond.

De hulpverleners troffen de bestuurder aan op het wegdek. Hij was wel aanspreekbaar, maar hoe hij op de weg terechtkwam is onbekend. Mogelijk is hij bij het ongeluk uit de auto geslingerd.



Behalve een ambulance werden ook de brandweer en een traumahelikopter opgeroepen ter assistentie. Hoe het nu met de bestuurder gaat is onbekend. Ook is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.