Raptim schakelt Twedo uit in Onze Club Junior Cup

VOETBAL - Na HZVV ligt ook sv Twedo uit de strijd om de felbegeerde Onze Club Junior Cup. De talenten uit Veenoord/Nieuw-Amsterdam ging in de tweede wedstrijd in poule C met 3-1 onderuit tegen Raptim. Na de 6-0 nederlaag tegen FC Klazienaveen had het team, dat werd gecoacht door FC Emmen-doelman Dennis Telgenkamp een wonder nodig, maar dat wonder kwam er niet.

Raptim bleek op alle fronten beter. De ploeg van Stef Gronsveld en Jeroen Veldmate kwam fraai op 1-0 door Brian Beldman. Via Hugo Hemmes werd het 2-0 en Wout Meijer besliste het duel. Twedo redde nog wel de eer. Keano Vos bepaalde de eindstand op 3-1.Twedo-speler Koen Slaghuis had weinig positieve woorden over voor het optreden van zijn team. "Het was gewoon niet goed, wat we lieten zien. Vooral in de passing stapelden we fout op fout.""We hadden meer goals kunnen maken, waardoor we op doelsaldo misschien Klazienaveen hadden kunnen passeren. De 3-1 was een magere afspiegeling van de verhoudingen. Maar ja, nu moeten we de laatste poulewedstrijd winnen in plaats van gokken op een puntje. Toch is het belangrijkste dat we krachten hebben kunnen sparen. Nee, we hebben niet gezweet."Met de uitschakeling blijven er nog 10 kanshebbers over voor de Onze Club Junior Cup, namelijk FC Klazienaveen, WNBC, SGO, LEO, Rolder Boys, CEC, DZOH, Drenthina en NWVV/Titan.Volgende week zondag de tweede wedstrijd in poule D, tussen Drenthina en NWVV/Titan.