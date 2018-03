Deel dit artikel:











Auto gaat in vlammen op in Hollandscheveld De auto brandde volledig uit (foto: Persbureau Meter) Brandweerlieden konden de wagen niet meer redden (foto: Persbureau Meter) Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk (foto: Persbureau Meter) Brandweerlieden blussen de vlammen (foto: Persbureau Meter)

HOLLANDSCHEVELD - Aan Het Hoekje in Hollandscheveld is afgelopen nacht rond half twee een auto in vlammen opgegaan.

De wagen stond geparkeerd op een parkeerplaats. Brandweerlieden konden niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde.



Het is onduidelijk hoe het vuur ontstond.