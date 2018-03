Bas Dost toont vorm bij zege Sporting

VOETBAL - Bas Dost heeft in de competitiewedstrijd van Sporting tegen Rio Ave laten zien dat hij klaar is voor de interlands van het Nederlands elftal. De oud-spits van FC Emmen hielp zijn ploeg met een assist en een doelpunt aan de 2-0-zege.

In de eerste helft bracht Dost met een puntgaaf hakje Gelson Martins in stelling om de 1-0 binnen te schieten. De aanvaller legde de bal nog even opzij om vervolgens doelman Cássio kansloos te laten.Na rust maakte Dost met het hoofd zijn 23e competitietreffer, nu op aangeven van Martins.In de Portugese competitie staat Sporting derde op vijf punten van koploper FC Porto. Stadgenoot Benfica heeft drie punten meer dan de ploeg van Dost. De aanvaller oefent met Oranje vrijdag tegen Engeland in de Amsterdam ArenA. Drie dagen later staat in Genève een ontmoeting met Europees kampioen Portugal op het programma.