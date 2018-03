'LTO Noord wil meetgegevens van rookgassen afvalverwerker Attero'

WIJSTER - LTO Noord wil inzicht in gegevens van de sensoren die de rookgassen van afvalverwerker Attero in Wijster meten.

De landbouworganisatie wil zo zeker weten dat er geen schadelijke stoffen terechtkomen op gewassen in de omgeving, meldt vakblad Nieuwe Oogst.Attero gaf onlangs aan dat ze het systeem van biomonitoring beëindigt. Tot teleurstelling van LTO Noord. "Met het wegvallen van dit systeem, verandert aan de luchtkwaliteit niets. Maar het in decennia opgebouwde vertrouwen in het functioneren van de afvalverbrander, wordt hierdoor ernstig ondermijnd", stelde de organisatie eind februari.LTO Noord wil volgens Nieuwe Oogst ook worden betrokken bij de voorlichting aan boeren over het functioneren van de installatie.