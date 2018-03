Burgemeester Van Oosterhout ziet verharding samenleving: Denk na over je woorden

EMMEN - "Denk na over wat je woorden kunnen betekenen voor anderen", zegt burgemeester van Emmen Eric van Oosterhout naar aanleiding van de scheldkanonnade die kandidaat-raadslid Ugbaad Kilincci (PvdA) afgelopen zaterdag naar haar hoofd kreeg.

Kilincci was in Emmen aan het campagne voeren, toen ze werd uitgescholden voor onder meer 'zwarte aap' en 'kopvoddenmongool'. Van Oosterhout noemt het incident 'afschuwelijk'. "Ik loop vijftien jaar rond in het openbaar bestuur, maar ik heb zoiets nog nooit meegemaakt."Van Oosterhout zegt dat het incident allesbehalve representatief is voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Ik vind het in Emmen bijvoorbeeld heel goed gaan. We hebben een mooi verkiezingsdebat gehad en vrijdag was ik in Emmen, waar de verkiezingspartijen stonden en alles verliep zoals het hoort. En dan even later gebeurt zoiets en lijkt het alsof onze gemeente zo wordt geafficheerd. Dat verdienen onze raadsleden niet."'Kopvodden' is een term die door PVV-leider Geert Wilders in het leven is geroepen. Maar Van Oosterhout gelooft niet dat die partij aandeel heeft aan het incident. "Er is een verharding gaande in de Nederlandse samenleving. Het gemak waarop mensen opmerkingen maken over elkaars uiterlijk en afkomst, zie ik toenemen", zegt hij. "Ik zit op Twitter en als je ziet wat er dan voorbijkomt.."Er heerst volgens hem een algehele sfeer waarin mensen alles moeten kunnen zeggen wat je vindt. "Zo ben ik in ieder geval niet opgevoed. De lat komt steeds lager te liggen." En dat spreekt Van Oosterhout allerminst aan. "Denk na wat je woorden kunnen betekenen voor anderen.""Ook op straat mag je blijkbaar van alles roepen. En nu raakt het een van onze betrokken inwoners van Emmen en komt dat dubbel hard aan", besluit de burgemeester van Emmen.