Stelling: Je kunt niet alles zeggen wat je vindt Moet je alles kunnen zeggen wat je vindt? (foto: Pixabay)

ASSEN - 'Kopvoddenmongool' en 'zwarte aap'. Het is een greep uit de scheldwoorden die kandidaat-raadslid Ugbaad Kilincci naar haar hoofd kreeg afgelopen zaterdag. Naar aanleiding van het incident zei burgemeester van Emmen Eric van Oosterhout dat we niet zomaar alles moeten zeggen wat we vinden.





Anderen wijzen juist op de vrijheid van meningsuiting. Die groep vindt dat je er daarom wel alles uit moet kunnen flappen, ondanks dat de lijn tussen het uiten van je mening en het beledigen van iemand erg dun kan zijn.



Hoe kijkt u hier tegenaan? Moeten er grenzen zijn voor wat je wel en niet kan zeggen, of hoort er geen 'limiet' te zijn?







