Verkiezingsvlog: Voor een selfie moet je naar Emmen

EMMEN - We love Emmen. Dit jaar krijgt Emmen een selfiespot, gebaseerd op de letters 'I Amsterdam' die al jaren op het Museumplein in de hoofdstad prijken.

Dus ga vast oefenen voor de beste positie, in de loop van dit jaar kun je in Emmen ook zo'n selfie maken. Kosten: 50.000 euro. Heeft Emmen zo'n spot echt nodig?Vanavond is het zover: het laatste verkiezingsdebat bij RTV Drenthe. Deze keer staat de gemeente Emmen centraal. Het debat wordt uitgezonden om 17.15 uur op TV Drenthe.Het laatste verkiezingsnieuws vind je op Drenthekiest.nl