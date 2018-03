Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 19 maart In de nieuwsminuut onder meer aandacht voor het beste paasbrood van Nederland (foto: RTV Drenthe / Robert Jansema)

Een Paasbrood is toch gewoon een Paasbrood? In het nieuws in een minuut aandacht voor het het beste Paasbrood. En ja, er bestaat zelfs een competitie voor. En in Assen wordt hard gewerkt aan een opvang voor daklozen van alle leeftijden. Daklozen uit negen gemeentes kunnen daar vanaf de zomer terecht.