Opvang dak- en thuislozen in Assen voor miljoen euro verbouwd Werkzaamheden aan de nieuwe opvanglocatie in Assen voor zwervers (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De nieuwe opvanglocatie voor dak- en thuislozen aan de Havenkade in Assen wordt voor meer dan een miljoen euro verbouwd.

In het nieuwe gebouw kunnen zowel jongeren als volwassenen zonder vaste verblijfsplek overnachten. Ook zijn er acht ruimtes waar jongeren een half jaar kunnen wonen om hun leven weer op de rit te krijgen.



Wethouder Harmke Vlieg is blij dat de verschillende organisaties die deze groep mensen helpen nu onder een dak zitten. "Dit zijn toch mensen die om wat voor reden dan ook behoorlijk zijn vastgelopen. Mensen die schulden hebben of verslavingsproblematiek. Dan is het heel goed dat iedereen de handen ineen slaat en samen voor deze groep gaat staan."



Dagbesteding

WerkPro gaat op de nieuwe locatie dagbesteding aanbieden. Een groot deel van het pand wordt daarvoor ingericht. "Werk is heel belangrijk voor mensen die verder niet veel hebben. Werk maakt dat je gezien wordt. Dat je iets kan doen waar je trots op bent", zegt Ingrid Bousema van WerkPro.



Kosten hoger

De kosten voor de opvanglocatie vallen meer dan drie ton duurder uit dan begroot. Dat komt vooral door de verschillende veiligheidsmaatregelen die moeten worden aangebracht. "Je moet denken aan controle op wat er binnen wordt gebracht. Scheiding tussen jongeren en volwassenen en ook goeie maatregelen wat slotenplan betreft", zegt Jannetje Smith van Promens Care.



De nieuwe locatie gaat op 1 juli open.