Bakker uit Meppel maakt beste paasbroden van Nederland Willem Steenbergen ontvangt de beker (foto: RTV Drenthe/Robert Jansema) Het lekkerste paasbrood is in Meppel te vinden (foto: RTV Drenthe/Robert Jansema)

MEPPEL - Bakkerij Steenbergen uit Meppel is verkozen tot de beste paasbrodenbakker van Nederland. Dat is gebleken uit de test die 'Het Echte Bakkersgilde' jaarlijks organiseert.

Geschreven door Robert Jansema

Het bekroonde paasbrood werd beoordeeld met een 8,3. Keurmeesters Marco van Scheijndel en Hiljo Hillebrand waren vooral enthousiast over de korstkleur, het model en de afwerking. Willem Steenbergen ontving de beker uit handen van Geert Caniels, directeur van het Echte Bakkersgilde.



Steenbergen viel eerder al in de prijzen bij de oliebollencompetitie. Maar in 2018 wilde de Meppeler in ieder geval één van de competities winnen. Dat doel is nu bereikt. "Het is hartstikke mooi als je inspanningen op deze manier beloond worden", vertelt de trotse winnaar.