Scheepswerf Liezen mogelijk onderdeel van plannen Noordpoort Meppel De scheepswerf moet in de toekomst een woon- en recreatiegebied worden (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe Wout Liezen en wethouder Gert Stam op de scheepswerf. (Foto: gemeente Meppel)

MEPPEL - Scheepswerf Liezen en de gemeente Meppel gaan onderzoeken of de scheepswerf in de toekomst een waterrijk woon- en recreatiegebied kan worden. Ook moet er ruimte blijven voor bedrijvigheid.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Eigenaar Wout Liezen en het college van B&W hebben een overeenkomst gesloten voor een haalbaarheidsonderzoek.



Gebied moet groener

Wethouder Gert Stam heeft wel een toekomstbeeld: "Dan moet je denken aan een groen en duurzaam gebied waar je bijvoorbeeld je woning bij je bedrijf kunt hebben. Dat zal geen zware industrie zijn, zoals een scheepswerf, maar kleinschalige duurzame bedrijfjes met watergerelateerde activiteiten kunnen wel. Verder moet het vooral een groen gebied worden waar je vanuit de binnenstad zo in kunt", zegt Stam.



Noordpoort

Als de transformatie van de scheepswerf haalbaar blijkt, gaat het mee in verdere planvorming voor het gebied Noordpoort. Het twaalf hectare grote gebied rondom de Meppeler watertoren heeft nu nog drie bedrijventerreinen. De Steenwijkerstraatweg, Hugo de Grootstraat en delen van Oevers D.



Maar in de Watertorenbuurt en Zeeliedenbuurt staan ook huizen. Als de plannen haalbaar zijn, maken de gemeente en de scheepswerf definitieve afspraken voor het op termijn transformeren van de scheepswerf.



Beëindiging scheepswerf kost tijd

Liezen wil op de lange termijn (uiterlijk tien jaar) stoppen met de werf, maar hij wil wel eerst alternatief werk voor zijn personeel zoeken en mogelijk bedrijfsactiviteiten overdragen aan een andere werf. Hij heeft zelf de gemeente benaderd om samen plannen te maken.



Wethouder Gert Stam is blij met de zet van Liezen. Voor de ontwikkeling van het hele plan Noordpoort is het een mooie kans. "We maken het bestemmingsplan zo dat ook als de scheepswerf nog niet vertrokken is, we al wel met andere ontwikkelingen kunnen beginnen."