Wolf gezien bij Barger-Compascuum: 'Een supermooie ervaring'

BARGER-COMPASCUUM - Een wolf heeft vorige week woensdag de omgeving van Barger-Compascuum verkend. De wolf wandelde daar langs de Duitse grens over de weilanden.

"Een supermooie ervaring", zegt Annie Snijder-Van Oosten, die de wolf vastlegde op video. Dit is pas nu bekendgemaakt om het dier voldoende rust te gunnen.De natuurfotograaf fietste vorige week woensdag in het gebied rond toen ze werd aangesproken door Jans en Gerda Hoogland. "Zij vertelden me dat ze net daarvoor een wolf hadden gezien, maar dat hij alweer het bos in was gegaan. Tijdens dat gesprek liep hij er ineens weer. Ik had mijn camera bij me, dus ik heb het meteen vastgelegd", vertelt Snijder-Van Oosten.Voor Snijder-Van Oosten was het de eerste keer dat ze een wolf in het echt zag. "Je hoort en leest er veel over, maar je houdt er geen rekening mee dat je er zelf één tegenkomt."De wolvenspotters hebben de beelden ter controle aan de stichting Wolven in Nederland voorgelegd. Zij bevestigen dat het inderdaad om een wolf gaat. Ook Assenaar en wolvenkenner Hans Hasper heeft het filmpje van Snijder-Van Oosten gezien. "Dat is een wolf. Mooi loopje rechte staart en wit op de kaken. Mooi zeg."De wolf is vaker gespot in onze provincie. De laatste keer was op 13 februari , toen het dier werd gespot in een gebied tussen Almelo en Coevorden.