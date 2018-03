Beachpark Emmen maakt 'sportplaatje Meerdijk compleet'

EMMEN - Het is nu nog een groot grasveld, maar dat wordt binnenkort omgetoverd tot een zandvlakte. Emmen krijgt aan de Meerdijk een zogeheten beachpark.

Initiatiefnemer is stichting Beachpark Emmen. De bedoeling is dat er deze zomer al verschillende beachsporten gespeeld kunnen worden."Hier gaat het allemaal gebeuren", zegt penningmeester Dick van Kessel op het oude trapveldje van vv Emmen. "Nu nog gras, straks wordt het een grote zandvlakte."Binnen een maand moet de schop de grond in, om het park voor de zomer af te hebben. "Er zijn meer dan vijfhonderd beachparken in Nederland", vertelt Herman Meppelink, vader van beachvolleybalster Madeleine Meppelink uit Emmen. "Maar er zijn misschien tien parken van deze orde."Het park van grofweg zestig bij tachtig meter, krijgt velden voor beachvolleybal, beachsoccer, beachhandbal, beachhockey en korfbal. "Veel parken richten zich met name op volleybal en/of soccer", zegt Meppelink.In totaal komen er ongeveer zeven velden, die ook nog voor verschillende sporten aangepast kunnen worden. "Velden voor beachvolleybal, footvolley en tennis lijken qua afmeting best wel op elkaar", zegt Van Kessel.Wethouder Bouke Arends denkt dat er veel gebruik van het park gemaakt gaat worden. "Er zijn veel sporters die aan het eind van de competitie iets anders willen doen. Ik merk dat er meer vraag is naar beachsporten en dat verenigingen daar heel erg mee bezig zijn."Er zijn meerdere locaties bekeken, ook vlakbij het ziekenhuis, maar Meerdijk kwam als beste uit de bus. "Dit is een meer permanente situatie", aldus Arends.Verschillende handbal-, korfbal- en voetbalverenigingen, maar ook scholen, hebben de intentie uitgesproken om er gebruik van te maken. Hoe dat er precies uit komt te zien, wordt de komende maanden in kaart gebracht. Daarnaast kunnen particulieren een veld huren.De kosten bedragen 120.000 euro. Daarvan betaalt de gemeente een groot gedeelte, terwijl de stichting garant staat voor 20.000 euro. Daarnaast kan er een groot gedeelte van het bedrag gekregen worden via Stichting Waarborgfonds Sport. Er komt een grote opslagcontainer bij. Kleedkamers kunnen gebruikt worden van de naastgelegen voetbalvereniging Emmen."Het is hier nu heel koud", zegt van Kessel. "Maar ik zie het al helemaal voor me dat hier over een paar maanden veel mensen aan het sporten zijn."En of dochter Meppelink een wedstrijd gaat spelen op het beachpark in Emmen? "Ik heb in ieder geval de claim dat ze een rol speelt bij de opening", zegt Herman Meppelink. "En of ze een wedstrijd speelt, moeten we nog even bekijken. Dat hangt ook van de wedstrijdkalender af."Zoals het nu lijkt is het park begin juni af. De officiële opening staat gepland voor vrijdagavond 15 juni, voorafgaand aan een starttoernooi.Vorige week vrijdag werd het startsein gegeven voor de bouw van een nieuw zwembad aan de Meerdijk. Ook is het de bedoeling dat er een topsporthal bij in de buurt komt, met plek voor minimaal 2.000 toeschouwers. "Dit maakt echt het plaatje compleet", eindigt Van Kessel.