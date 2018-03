Deel dit artikel:











Pas op: het is verraderlijk glad Het kan verraderlijk glad zijn (foto: Fred van Os / RTV Drenthe)

ASSEN - Automobilisten moeten vanochtend goed uitkijken. Plaatselijke kan het erg glad zijn door opgevroren wegen en door sneeuw en ijzel.

Strooiploegen zijn in de hele provincie uitgerukt om te strooien. Desondanks is het mogelijk dat het op verschillende plekken glad is. Het KNMI heeft vanwege de gladheid code geel uitgeroepen.



Afgelopen nacht vroor het licht met een minimumtemperatuur tot ongeveer drie graden onder nul. Vanuit het noorden trok er een storing over Drenthe die voor lichte sneeuw kon zorgen.



Vandaag weer 'warm'

De eventuele gladheid verdwijnt vandaag weer als 'sneeuw voor de zon'. In de ochtend wordt het snel droog en overdag is het opnieuw zonnig, bij 8 graden.