Sneeuw op komst, ook kans op ijzel Het gaat sneeuwen en er is kans op ijzel (foto: Karin Broekhuijsen / RTV Drenthe)

ASSEN - Er is sneeuw op komst in Drenthe. Het KNMI heeft vanwege mogelijke gladheid landelijk code geel uitgeroepen.

De provincie is overal alvast begonnen met het strooien van zout, voor het geval dat het gaat ijzelen.



Vannacht vriest het licht met een minimumtemperaturen tot ongeveer -3°C. Vanuit het noorden wordt het vannacht bewolkt en er gaat een storing passeren die voor lichte sneeuw zal gaan zorgen.



Sneeuw na middernacht

"Ik verwacht dat we na middernacht in Drenthe te maken zullen krijgen met sneeuwbuien. Waarbij er ongeveer één centimeter sneeuw kan vallen. Die sneeuw kan mogelijk aanleiding tot gladheid geven", zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga.



''Er wordt door het KNMI ook voor ijzel gewaarschuwd, maar die kans acht ik voor Drenthe te klein. Dat effect speelt misschien wel voor de kustgebieden in Groningen en Friesland,'' aldus Havinga.



Morgen weer 'warm'

De eventuele gladheid verdwijnt morgen trouwens weer als 'sneeuw voor de zon' want het wordt in de ochtend snel droog en morgen overdag is het opnieuw zonnig, bij 8°C.