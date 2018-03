Wanneperveense (16) gekozen tot nieuwe landelijke jeugddijkgraaf

Deel dit artikel:











WANNEPERVEEN - De 16-jarige Anna Spijkervet uit Wanneperveen mag zich een jaar lang landelijke jeugddijkgraaf noemen.

De jeugddijkgraaf wordt gekozen uit de groep jeugdbestuurders. De Wanneperveense volgt Steg Snelders van Waterschap Brabantse Delta op.



Spijkervet is sinds vorig jaar jeugdbestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het jeugdwaterschapsbestuur is de jongerendenktank van de Nederlandse waterschappen



Jongeren betrekken

De jeugddijkgraaf is voorzitter van het nationale jeugdwaterschapsbestuur. Dat vertegenwoordigt jongeren bij de Nederlandse waterschappen, om zo jongeren meer te betrekken.



De vijfdejaars vwo-scholiere kijkt ernaar uit om te beginnen. “Naast dat ik water heel leuk vind, ben ik me er ook van bewust dat water heel belangrijk is, maar tegelijkertijd gevaarlijk kan zijn. Tegen dat gevaar zijn we dankzij het waterschap goed beschermd. Zo goed zelfs dat veel Nederlanders zich niet eens bewust zijn van dit gevaar."



Waterbewust

Spijkervet wil de jongeren graag waterbewust maken. "Door de veranderingen in het klimaat wordt water voor die generatie nog essentiëler.”



In het voorjaar begint Anna als jeugddijkgraaf.